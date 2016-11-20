Денис Глушаков: "Глушаков - это похороны? Не знаю, найдите того болельщика и спросите"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после победы над "Амкаром" (1:0) в домашнем матче 14-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда набрала три очка благодаря проявленному характеру. Сам Глушаков стал автором единственного гола, забив дальним ударом в компенсированное время второго тайма.

– Мы победили на характере, – сказал Глушаков. – Старались, бились, хотели выиграть. Была запредельная самоотдача, и Бог нас вознаградил.

– Соперник играл на ничью?

– По игре показалось, что да. Вообще, мы ждали такого и детально готовились к "Амкару". Просто забить не получалось.

– Как удалось забить?

– Просто отлетел мяч удачно под правую ногу, я ударил, и все. Перед игрой смотрел, как Павлюченко забил, по-моему, "Рубину". У меня получилось почти так же, только не со штрафного.

– Была ли для вас разница между Мельгарехо и Зе Луишем в центре нападения?

– Некорректно их сравнивать. У нас живая конкуренция. Кто выигрывает ее, тот и играет. А вообще, все игроки разные.

– Глушаков – это похороны?

– Не знаю. Найдите того болельщика и спросите его. (Ярослав СУСОВ)