22:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Денис Глушаков: "Фото не будет"

0
0
0
0
6

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после матча 27-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0) выложил в своем Инстаграме картинку с надписью "Фото не будет". Ранее полузащитник после каждой победы делился с подписчиками фотографиями из раздевалки красно-белых.

"С победой", – лаконично написал Глушаков.

Напомним, что главный тренер столичной команды Массимо Каррера не пришел после на пресс-конференцию, а также пропустил обязательное флеш-интервью после игры. Причины его решения неизвестны.

Напомним, после победы над "Томью" красно-белые сохранили 10-очковое преимущество над чемпионом-2015/16 ЦСКА (63 очка против 53) и гарантировали себе попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Более того, уже завтра спартаковцы могут впервые за 16 лет стать чемпионами России, если "Зенит" (52 очка) не сумеет на своем поле переиграть "Терек".

Трансляция матча "Спартак" - "Томь" //
Каррера отказался от общения с прессой после игры с "Томью". Что случилось?

0
0
0
0
6
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

а что такое, айфон сломался?

23:09

баламошка

Obl2007 Рот все закрыли быстро ! Ваша ненависть очень приятна ! СПАРТАК - ЧЕМПИОН ! Все остальные нервно курят в стороне и завидуйте молча !///////////////////////Красавец))

22:59

0500

Ну и отлично, не надо, а то на на своем фото в смокинге вылитый тракторист с колхоза, одно слово-поросенок!

22:55

James Gang

Наверное у Дениса фингал под глазом. Каррера на прощанье влепил.

22:47

Obl2007

Рот все закрыли быстро ! Ваша ненависть очень приятна ! СПАРТАК - ЧЕМПИОН ! Все остальные нервно курят в стороне и завидуйте молча !

22:40

Мастер_Шифу

Позорище

22:32