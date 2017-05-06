Денис Глушаков: "Фото не будет"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после матча 27-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0) выложил в своем Инстаграме картинку с надписью "Фото не будет". Ранее полузащитник после каждой победы делился с подписчиками фотографиями из раздевалки красно-белых.

"С победой", – лаконично написал Глушаков.

Напомним, что главный тренер столичной команды Массимо Каррера не пришел после на пресс-конференцию, а также пропустил обязательное флеш-интервью после игры. Причины его решения неизвестны.

Напомним, после победы над "Томью" красно-белые сохранили 10-очковое преимущество над чемпионом-2015/16 ЦСКА (63 очка против 53) и гарантировали себе попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Более того, уже завтра спартаковцы могут впервые за 16 лет стать чемпионами России, если "Зенит" (52 очка) не сумеет на своем поле переиграть "Терек".

Трансляция матча "Спартак" - "Томь" //

Каррера отказался от общения с прессой после игры с "Томью". Что случилось?