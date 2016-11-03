Денис Глушаков: "Если о "Спартаке" перестанут писать, то футбол у нас просто умрет"

Гостем авторской программы обозревателя Александра ЛЬВОВА "Начистоту" стал полузащитник "Спартака" Денис Глушаков , а также ветеран красно-белых, его дядя Валерий Николаевич.

– Есть люди, которые говорят, что лидерство "Спартака" – временное. Мол, ЦСКА свое еще наверстает, "Зенит" пока не играет на максимуме. Завидуют? - вопрос Глушакову.

– Это вредители, наговаривают. Многие не хотят видеть "Спартак" чемпионом. Но за нас болеют по всей стране, куда ни приезжаешь – гостевой сектор всегда забит. Мне кажется, если о "Спартаке" перестанут писать, то футбол у нас просто умрет (смеется).

Полностью интервью Глушакова