03:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Денис Глушаков: "Если о "Спартаке" перестанут писать, то футбол у нас просто умрет"

0
0
0
Гостем авторской программы обозревателя Александра ЛЬВОВА "Начистоту" стал полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, а также ветеран красно-белых, его дядя Валерий Николаевич.

– Есть люди, которые говорят, что лидерство "Спартака" – временное. Мол, ЦСКА свое еще наверстает, "Зенит" пока не играет на максимуме. Завидуют? - вопрос Глушакову.

– Это вредители, наговаривают. Многие не хотят видеть "Спартак" чемпионом. Но за нас болеют по всей стране, куда ни приезжаешь – гостевой сектор всегда забит. Мне кажется, если о "Спартаке" перестанут писать, то футбол у нас просто умрет (смеется).

Полностью интервью Глушакова

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ