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Денис Глушаков: "Если кто-то в "Спартаке" будет думать о чемпионстве - получит по ушам"

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков в интервью "Известиям" заявил, что красно-белым пока рано думать о чемпионстве. Хавбек отметил, что московскому клубу необходимо внимательно подойти к зимним сборам, чтобы быть в оптимальной форме в концовке сезона.

– Понимали, что впервые за долгое время матч с ЦСКА был принципиален не только с точки зрения исторически сложившегося противостояния, но и реальной борьбы за титул?

– Конечно, понимали. Но про борьбу за чемпионство говорить еще рано – всё только начинается. Об этом в команде даже никто не думает. А если кто-то будет думать – сразу, наверное, по ушам получит. Впереди еще большая часть чемпионата, много матчей. Скоро зимние сборы, и очень важно, в каком состоянии мы их пройдем. Ведь такое уже бывало в 2013 году, когда мы шли с "Зенитом" практически вровень в таблице и после первой части чемпионата отставали всего на несколько очков, а в итоге стали шестыми. Так что не нужно зацикливаться на разговорах о чемпионстве. Вся борьба еще впереди.

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http://izvestia.ru/news/641746

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