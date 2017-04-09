Денис Глушаков: "Должны же нам когда-нибудь пенальти поставить"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после победы над "Уфой" (3:1) в гостевом матче 22-го тура чемпионата России подчеркнул, что преждевременно называть предстоящий поединок с "Зенитом" матчем года. По словам Глушакова, настраиваться надо на каждую встречу.

- Должны же нам пенальти когда-нибудь поставить, - сказал Глушаков.

- Снова пропустили в концовке, чего не хватало?

- Выиграли, чего не хватает? Не реализовали свои моменты, так бывает.

- Карпин говорил, что "Спартак" выиграет, но пропустит..

- Накаркал.

- Игра против "Зенита" - матч года?

- Для нас каждый матч - матч года. Может быть, этот поединок - действительно матч года, кто знает? У нас впереди много игр, и в каждой надо играть на победу, это самое важное и самое главное. От одного матча с "Зенитом" или ЦСКА ничего не решается. Можно их обыграть, а проиграть всем другим командам. На каждую игру надо настраиваться, как на последний матч. (Иван УРАЛЬСКИЙ)