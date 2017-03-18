Денис Глушаков: "Должен быть готов к матчам сборной России"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что он должен восстановиться к матчам сборной России. 30-летний хавбек из-за травмы, полученной в матче 18-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" (2:2), пропустил игру с "Анжи" (1:0), а также не попал в заявку на субботний матч чемпионата с "Локомотивом".

– Самочувствие хорошее. Готовлюсь к сборной, а там посмотрим. Должен быть готов, – цитирует ТАСС Глушакова.

Глушаков был вызван в сборную страны на контрольные игры с Кот-д'Ивуаром (24 марта, Краснодар) и Бельгией (28 марта, Сочи). Сбор национальной команды начинается в понедельник в Краснодаре.

Трансляция матча "Локомотив" – "Спартак"