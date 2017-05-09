Денис Глушаков: "ЦСКА сильнее "Зенита"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков выразил несогласие с мнением о том, что красно-белые стали чемпионами в связи с плохой формой ЦСКА и "Зенита", информирует "Российская газета". Капитан москвичей подчеркнул, что команда грудью стоит за Массимо Карреру.

– Наверняка по ходу сезона вас доставали вопросами о чемпионстве. В команде это не обсуждали?

– А что обсуждать, когда у нас столько матчей? Мы просто смотрели, как наши конкуренты играют. Вот о них могли поговорить, а о чемпионстве никаких мыслей не было.

– Это ведь ваш первый трофей в карьере.

– Надо же было когда-то начинать (улыбается).

– Есть мнение, что взлет "Спартака" связан, в первую очередь, со спадом ЦСКА и "Зенита". Вы что думаете?

– Тогда я могу сказать, что ЦСКА и "Зенит" становились чемпионами потому, что "Спартак" плохо играл. Не понимаю, кто говорит такие вещи. Мы дважды в этом сезоне обыграли ЦСКА и победили дома "Зенит".

– А кто из них сильнее?

– ЦСКА. Хотя во втором дерби с армейцами у нас было много шансов для третьего гола. Вспомните момент с Промесом, когда он в штангу пробил.

– Со стороны кажется, что из иностранцев вы больше всего близки как раз с Промесом. Это так?

– Мы все общаемся. Просто Промес учит русский, как и Зе Луиш.

– Промес занимается с преподавателем?

– Нет. Просто он спрашивает иногда, как то или иное слово произносится.

Золотая сказка "Спартака" и все остальное. Рейтинг "СЭ"