Денис Глушаков: "Члены КДК справедливо разобрались в эпизоде!"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков остался доволен решением КДК РФС по поводу эпизода в матче чемпионата России против "Ростова" (0:3). Хавбек был удален за фол на хавбеке хозяев Кристиане Нобоа на 75-й минуте. Арбитр Михаил Вилков удалил Глушакова после подсказки. Он избежал дополнительной дисквалификации и пропустит только одну игру - матч 25-го тура против "Урала".

"Рад,что только один матч, члены КДК справедливо разобрались в эпизоде!" - написал Глушаков в своем "Твиттере".

"Спартак" сыграет с "Уралом" сегодня, 25 апреля, начало игры - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.