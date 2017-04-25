14:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Денис Глушаков: "Члены КДК справедливо разобрались в эпизоде!"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков остался доволен решением КДК РФС по поводу эпизода в матче чемпионата России против "Ростова" (0:3). Хавбек был удален за фол на хавбеке хозяев Кристиане Нобоа на 75-й минуте. Арбитр Михаил Вилков удалил Глушакова после подсказки. Он избежал дополнительной дисквалификации и пропустит только одну игру - матч 25-го тура против "Урала".

"Рад,что только один матч, члены КДК справедливо разобрались в эпизоде!" - написал Глушаков в своем "Твиттере".

"Спартак" сыграет с "Уралом" сегодня, 25 апреля, начало игры - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Дополнительная информация

https://twitter.com/DGlushakov8/status/856831045462880257

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ros

marksan откуда вы такие беретесь то?

14:50

marksan

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков остался доволен решением КДК РФС... Своему же товарищу чуть ногу не оторвал и доволен! Свиноброд!

14:47