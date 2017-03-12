Денис Глушаков: "Был очень рад за "Ростов" в матче с "МЮ"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в эфире передачи "После футбола" признался, что поддерживает "Ростов" в противостоянии с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы. Первая встреча, проходившая в Ростове-на-Дону, завершилась вничью – 1:1.

– Я родился в Ростовской области и играл за СКА, – сказал Глушаков. – И я болею за все российские клубы в еврокубках. А так как "Ростов" встречается с "МЮ" на родной земле, я переживаю. Очень был рад, как они сыграли.

– Можете себя представить себя в команде из Ростова или Миллерово?

– Когда-нибудь может быть. Время покажет. Я пока играю и наслаждаюсь футболом.