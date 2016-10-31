Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отметил: он ни о чем не думал, когда забивал гол в матче 12-го тура премьер-лиги против ЦСКА (3:1). По словам хавбека, в таких поединках все решения принимаются на автомате.

- Во время перерыва из-за фанатских файеров Акинфеев спросил: "Как ты так ударил?", - заявил Глушаков в эфире передачи "8-16" на телеканале "Наш футбол". - У меня удачно получилось, с отскоком. Я такой гол забил в ворота Малафеева, когда играл за "Локомотив". Это было дерби с ЦСКА. Играешь и не думаешь, все на автомате.