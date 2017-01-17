Денис Глушаков: "Адриану создаст в "Спартаке" конкуренцию, чтобы Зе Луиш не расслаблялся"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков уверен, что новичок красно-белых Луиз Адриану создаст конкуренцию в клубе, чтобы нападающий Зе Луиш не расслаблялся. Вчера бразилец подписал со спартаковцами долгосрочное соглашение.

- С Адриану я не знаком лично, еще не общался, но знаю, какой это футболист. Это хороший игрок, который должен помочь "Спартаку", - приводит "Р-Спорт" слова Глушакова. - У нас на этой позиции не так много футболистов. Кроме Зе Луиша, чистых нападающих нет, хотя иногда Мельгарехо используют. Думаю, что Адриану создаст хорошую конкуренцию, чтобы Зе Луиш, скажем так, не расслаблялся.

Когда больше игроков, есть выбор у тренера, ему легче найти замену футболистам, которые выпадают из-за травм. К тому же, у нас не такая большая скамейка была. Руководство решило, что нужны футболисты, которые помогут команде.

Александр (Самедов. - Прим. "СЭ") – очень опытный футболист, воспитанник "Спартака". Уверен, что в атмосферу команды он впишется без проблем, в сборной играет все-таки. Я думаю, что Каррера решит, на какой позиции он видит Сашу. Если на позиции Промеса, то здоровая конкуренция – всегда хорошо. Играет тот, кто на данный момент сильнее. Логично, что если руководство и тренер хотели, чтобы Саша был в команде, значит, было понимание, какое он место займет. Желаю ему, чтобы он выигрывал конкуренцию и играл в основе.

Глушаков поприветствовал Луиза Адриану в "Спартаке"