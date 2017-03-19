Денис Давыдов: "Зенит" сократит отставание? Пусть победит сначала"

Нападающий "Спартака" Денис Давыдов считает, что красно-белые должны были побеждать "Локомотив" (1:1) во вчерашнем матче 20-го тура чемпионата России. Он отметил, что спартаковцы не думают об игре конкурентов, а выходят показывать свой футбол, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Сегодня форвард провел 90 минут в матче 27-го тура первенства России с "Динамо" (1:1).

– Результат вчерашнего матча "Локомотив" – "Спартак" закономерен?

– Нам хочется только побеждать. Нужно идти дальше, не оглядываться на конкурентов. Могли выиграть, должны были брать три очка, но получилось так, как получилось.

– Было восемь очков отрыва. "Зенит" наверняка победит в своей игре и станет шесть.

– Пусть попробует для начала победить. Мы не думаем об этом, наша задача – выходить, показывать свой футбол и побеждать.