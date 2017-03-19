18:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Денис Давыдов: "Зенит" сократит отставание? Пусть победит сначала"

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Нападающий "Спартака" Денис Давыдов считает, что красно-белые должны были побеждать "Локомотив" (1:1) во вчерашнем матче 20-го тура чемпионата России. Он отметил, что спартаковцы не думают об игре конкурентов, а выходят показывать свой футбол, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Сегодня форвард провел 90 минут в матче 27-го тура первенства России с "Динамо" (1:1).

– Результат вчерашнего матча "Локомотив" – "Спартак" закономерен?

– Нам хочется только побеждать. Нужно идти дальше, не оглядываться на конкурентов. Могли выиграть, должны были брать три очка, но получилось так, как получилось.

– Было восемь очков отрыва. "Зенит" наверняка победит в своей игре и станет шесть.

– Пусть попробует для начала победить. Мы не думаем об этом, наша задача – выходить, показывать свой футбол и побеждать.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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waleriy

Свою игру надо показывать , а не так как играли самедов комбаров

19:31

Андрей Палыч 1979

Зачем у этого бездаря интервью берёте?

19:11

alexniko77

и тут федунского мессю понесло ...

19:01

shpasic

ЦСКА уже сократил.

18:53

marksan

Вопль из ФНЛ!

18:50

Slim Taller

Победит,и крупно.

18:50

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