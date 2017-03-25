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Денис Давыдов: "В Белграде везде можно увидеть изображения спартаковского ромбика"

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Нападающий "Спартака" Денис Давыдов в преддверии товарищеской игры против "Црвены Звезды" отметил, что находится в предвкушении предстоящего поединка между дружественными клубами. Футболист подчеркнул, что в столице Сербии чувствует себя как дома.

– Матч открытия нашей новой арены, наверное, запомню на всю жизнь, – цитирует клубная пресс-служба Давыдова. – Это была первая встреча на спартаковском стадионе. Лучшем стадионе, на котором мне когда-либо доводилось играть. В тот сентябрьский день испытал непередаваемые эмоции. Пришло много болельщиков, мы играли с дружественной нам командой. И погода благоволила. В общем, до сих пор с радостью вспоминаю тот поединок с сербами в Москве. А теперь мы все в предвкушении ответного матча в Белграде! Кстати, уже бывал там. Мой друг очень любит путешествовать. Он как-то сказал: "Сербию нужно посетить обязательно". Зимой ездили туда в отпуск.

– Успели посмотреть стадион "Райко Митич"?

– Только снаружи. Не попал внутрь, так как арена была закрыта. Но прогулялся вокруг стадиона. У меня даже есть фото на его фоне. Очень понравились нанесенные граффити в красно-белых цветах. А еще здесь везде можно увидеть изображения спартаковского ромбика. Так что ощущаю себя в Белграде как дома.

Трансляция матча "Црвена Звезда" - "Спартак"

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/101234/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Красавчики)

16:46

rusfed 2.0

Кутепов - национальный герой на Берегу Слоновой Кости

16:16

Помпей

Дурак,это у них так сортир отмечен) <С> Сортир)

16:05

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