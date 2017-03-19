Денис Давыдов: "Промес в "Спартаке" один"

Нападающий "Спартака-2" Денис Давыдов после матча 27-го тура первенства России с "Динамо" (1:1) отметил, что красно-белые заслуживали победу. Форвард также извинился перед защитником Григорием Морозовым за эпизод на 90-й минуте встречи, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– По такой игре мы должны были побеждать. Пропустили обидный гол, недоработали в защите. В целом, учитывая удаление, приятно, что сыграли вничью. Хотя был уверен в победе, – сказал Давыдов.

– Был ли пенальти в первом тайме в эпизоде с падением?

– Да. Мне сзади наступили на ногу.

– Как вам Самбу и Нимели?

– Хорошие ребята. Они еще молодые, если им будут давать играть, то станут прибавлять. Мы им помогаем, приняли их очень хорошо.

– Самбу похож на Промеса внешне и по игре. Согласны?

– Квинси у нас один (смеется).

– Показалось, вы много кричали на партнеров.

– Не кричал, а подсказывал. Эмоции переполняли. В некоторых моментах, это касается и меня, можно было играть проще. Так что это был только подсказ ребятам. А ругать у нас должен тренер, а не я.

– Что произошло в концовке матча, когда Морозов схватил вас за шею и толкнул?

– Хотел был извиниться перед ним. Я опасно шел, но в конце поджал ногу, чтобы не нанести ему травму. Получил в итоге тычок. Считаю, судья должен был удалять.