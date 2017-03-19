Денис Давыдов: "Федун сказал, что ждал от "Спартака-2" победы"

Нападающий "Спартака-2" Денис Давыдов после матча 27-го тура первенства России с "Динамо" (1:1) отметил, что владелец клуба Леонид Федун ждал от команды победы, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Что сказал после игры Леонид Федун?

– Ждал от нас победы. Я считаю, что "Динамо" – хороший соперник. Мы на их фоне смотрелись не хуже. Будем прибавлять, работать дальше, чтобы подняться в турнирной таблице как можно выше.

– Перед матчем вы сказали, что хотели бы реабилитироваться за поражение в первом круге.

– Очень старались, отдали все силы.

– Видели ролик "Динамо", где Сапета жарил шашлыки? Он уже так делал раньше и забивал. Сегодня опять отличился.

– Мне все равно, что они там празднуют. Это их дело. Наша задача выходить и играть, а не смотреть эти ролики.

– Матч посетил главный тренер сборной России. Как думаете, на кого смотрел?

– Лучше спросите об этом у него. Знаю, что Черчесов посещает много матчей, был на сборах. Очень хорошо, что тренер обращает на всех внимание.