19:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Денис Давыдов: "Через такие игры и побеждают в чемпионате"

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Нападающий "Спартака" Денис Давыдов после победы в домашнем матче 14-го тура чемпионата России над "Амкаром" (1:0) отметил, что красно-белые заслужили три очка. Форвард выразил мнение, что через такие встречи выигрывают чемпионат, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Не считаю, что лично я усилил игру. Наша команда и так доминировала на поле, мы хорошо сыграли, – сказал Давыдов. – Глушаков – наш лидер, забил красивый и очень важный гол. Везет сильнейшим, значит мы сильнее.

Матч с "Амкаром" уже в прошлом. Нас ждут еще три финала до перерыва в чемпионате. Все мысли о следующей игре.

– Сегодня сошлись две лучшие обороны чемпионата. Сложно пришлось?

– Было очень сложно. У "Амкара" хорошая и дисциплинированная команда. Через такие игры и побеждают в чемпионате. Но, повторюсь, у нас впереди еще очень много финалов.

– Что сказали Глушакову в раздевалке?

– Поблагодарили его. Капитан решился на дальний удар, забил красивый гол. "Спартак" заслужил победу.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Armeec Moskow

Свиньи, вас просто жалко. Совсем скоро сказочке конец и все вернётся на круги своя.

20:49

bond1951

ты че рамсы попутал типа чемп

20:21

knyaz boltconskiy

Откуда знаешь,что через такие игры?

20:18

Exsorsist

Завыли тролли в бессильной злобе... )))))

20:07

Mark Krass

После 30 тура балакать будешь, малец.))

20:03

marksan

Интервью даже сопляки у Спартака дают! Один удар и все в соплях от радости!

19:59

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