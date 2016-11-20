Денис Давыдов: "Через такие игры и побеждают в чемпионате"

Нападающий "Спартака" Денис Давыдов после победы в домашнем матче 14-го тура чемпионата России над "Амкаром" (1:0) отметил, что красно-белые заслужили три очка. Форвард выразил мнение, что через такие встречи выигрывают чемпионат, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Не считаю, что лично я усилил игру. Наша команда и так доминировала на поле, мы хорошо сыграли, – сказал Давыдов. – Глушаков – наш лидер, забил красивый и очень важный гол. Везет сильнейшим, значит мы сильнее.

Матч с "Амкаром" уже в прошлом. Нас ждут еще три финала до перерыва в чемпионате. Все мысли о следующей игре.

– Сегодня сошлись две лучшие обороны чемпионата. Сложно пришлось?

– Было очень сложно. У "Амкара" хорошая и дисциплинированная команда. Через такие игры и побеждают в чемпионате. Но, повторюсь, у нас впереди еще очень много финалов.

– Что сказали Глушакову в раздевалке?

– Поблагодарили его. Капитан решился на дальний удар, забил красивый гол. "Спартак" заслужил победу.