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Денис Бояринцев: "Возможно, в "Зените" нарушен микроклимат"

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Бывший игрок "Спартака" Денис Бояринцев выразил мнение, что у "Зенита" проблемы с внутриклубной атмосферой. После матча 22-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:1) хавбек клуба Олег Шатов сказал, что главному тренеру Мирче Луческу и без него хорошо в составе. Румынский специалист заявил, что игрок сам отдалил себя от команды. В 23-м туре питерцы на выезде сыграют со "Спартаком".

- Когда идут такие взаимные претензии, в том числе и в СМИ, то действительно все понимают, что ситуация в команде не самая хорошая может быть, - цитирует "Р-Спорт" Бояринцева. - Возможно, нарушен микроклимат. При этом в "Зените" собраны очень хорошие футболисты. И сейчас у них матч со "Спартаком"… Хотя перед любым матчем должны забываться всякие неурядицы и проблемы. Так что я думаю, что в матче "Спартак" – "Зенит" нас ждет очень интересная игра.

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http://rsport.ru/football/20170410/1118898148.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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