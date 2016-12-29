Денис Бояринцев: "Селихов прекрасно дополнит вратарскую бригаду "Спартака"

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев отметил, что новый вратарь красно-белых Александр Селихов​ пригодится команде. По его словам, здоровая конкуренция еще никому не мешала.

– "Спартак" тоже приобрел вратаря. Селихов усилит команду?

– Обязательно. Саша понравился мне еще в прошлом сезоне. Интересный голкипер. Переход не удивил, вопрос был только в том, когда и где он окажется. Селихов прекрасно дополнит вратарскую бригаду "Спартаку", повысит конкуренцию Реброву и Песьякову. Москвичи купили Александра и сделали отличные инвестиции в будущее.

– Не нарушит ли переход Селихова командный микроклимат? Вряд ли Ребров будет рад потерять свое место.

– Здоровая конкуренция никому не вредила. Прекрасно знаю Артема и Серегу, они адекватные ребята и не испугаются приходу конкурента. У них будут хорошие отношения на поле и вне его. (Сергей АСТАХОВ)

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