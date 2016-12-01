16:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Давыдов - в атаке "Спартака" на матч с "Крыльями"

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Стали известны составы "Крыльев Советов" и "Спартака" на матч 16-го тура чемпионата России. С первых минут на поле в составе красно-белых появится форвард Денис Давыдов. Полностью заявки команд выглядят следующим образом: 

"Крылья Советов": Лория - Ятченко, Таранов, Надсон, Бато - Ткачев, Цаллагов, Башкиров, Молло - Корниленко, Паскуато. 

Запасные - Павлов, Конюхов, Чочиев, Садик, Зинков, Маргасов, Божин, Концедалов.

"Спартак": Ребров - Ещенко, Кутепов, Маурисиу, Комбаров - Глушаков, Фернанду - Промес, Зобнин, Мельгарехо - Давыдов.

Запасные - Песьяков, Таски, Кутин, Макеев, Пуцко, Тимофеев, Попов, Ананидзе, Зуев.

Игра начнется в 17.00 по московскому времени. 

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 16-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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1forever1

Не пугайте. Игра начнется в 18 00 по московскому времени

17:19

баламошка

Наследник Месси.

17:14

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