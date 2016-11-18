Дарья Глушакова: "Официально" Денис посвятил мне два гола"

Дениса Глушакова Дарья в откровенном интервью "СЭ" рассказала, каково быть супругой известного футболиста, с какими сложностями приходится сталкиваться в семейной жизни, и объяснила, почему именно в этом сезоне красно-белые должны стать чемпионами. Жена капитана "Спартака" в откровенном интервью "СЭ" рассказала, каково быть супругой известного футболиста, с какими сложностями приходится сталкиваться в семейной жизни, и объяснила, почему именно в этом сезоне красно-белые должны стать чемпионами.

– Даша, вы часто посещаете матчи супруга?

– Хожу на все домашние игры! Стараюсь на это время отложить дела. Для нас футбол – праздник, которого ждем всю неделю.

– Недавнее дерби исключением не стало – за поединком “Спартака” с ЦСКА наблюдали с трибуны.

– Переживала, ждала, что Денис забьет. Эта встреча была важна для “Спартака”.

– Муж часто посвящает вам голы?

– Посвящает, но этого не афиширует. “Официально” же – два мяча. Первый, когда я Леру рожала (в 2011 году. – Прим. “СЭ”), а второй – недавно в ворота “Ростова”. Самое интересное, что тот гол даже не видела, хотя находилась на стадионе. В перерыве пошла чаю выпить – пока возвращалась обратно, слышу, все кричат. Поднялась на сектор, а мне говорят – муж забил. Это уже тенденция такая, я заметила: Денис всегда забивает, когда не смотрю футбол. Большинство мячей не видела: то отвлекусь, то отвернусь...

Полностью интервью Глушаковой – скоро в "СЭ"