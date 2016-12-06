Данни: "Зенит" рассчитывает завоевать чемпионство"

Полузащитник "Зенита" Данни, который стал первым действующим игроком сине-бело-голубых, оставившим отпечаток своих ног в клубном музее, не стал отвечать на вопрос о возможном подписании нового контракта, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Артем РЯБОВОЛ. По словам хавбека, еще рано говорить о том, будет ли для него действующее соглашение последним.

- Есть вероятность, что это не последний ваш контракт в "Зените"? – вопрос Данни.

- Я не знаю, сейчас тяжело загадывать.

- Сейчас вы не играете, что скажете насчет состояния команды?

- Была серия неудачных игр, но мы ставим самые большие задачи и рассчитываем стать чемпионами.

- Удалось ли посмотреть фильм "Полет над мечтой"? Если да, то какие впечатления у вас и у сыновей?

- Да. Удалось посмотреть фильм. Он был интересен детям, а я смог еще раз увидеть матч против "Манчестера" и другие важные игры.

Данни: "В январе поеду на сбор вместе с "Зенитом"