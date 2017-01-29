Данни, Юсупов и Чернов отметились дублями на утренней тренировке "Зенита"

"Зенит" на сборе в Испании провел утреннюю тренировку, информирует официальный сайт клуба. Как и днем ранее, команда разделилась на две группы – те, кто провели матч с "Легией" целиком, отправились в тренажерный зал; все остальные – на тренировочное поле.



Занятие началось с традиционной разминки, после чего игроки провели серию двусторонок – на треть поля с маленькими воротам и на половину – с большими.



В рамках второго двустороннего матча команда "желтых" обыграла "красных" со счетом 8:6. В составе победителей по дублю записали на свой счет Данни, Юсупов и Чернов​, по одному мячу забили Молло и Эрнани.



Вечером команда в полном составе проведет еще одну тренировку. Ближайший контрольный матч "Зенит" сыграет 1 февраля против норвежского "Одда".