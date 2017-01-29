16:15 29 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Данни, Юсупов и Чернов отметились дублями на утренней тренировке "Зенита"

0
0
0

"Зенит" на сборе в Испании провел утреннюю тренировку, информирует официальный сайт клуба. Как и днем ранее, команда разделилась на две группы – те, кто провели матч с "Легией" целиком, отправились в тренажерный зал; все остальные – на тренировочное поле.

Занятие началось с традиционной разминки, после чего игроки провели серию двусторонок – на треть поля с маленькими воротам и на половину – с большими.

В рамках второго двустороннего матча команда "желтых" обыграла "красных" со счетом 8:6. В составе победителей по дублю записали на свой счет Данни, Юсупов и Чернов​, по одному мячу забили Молло и Эрнани.

Вечером команда в полном составе проведет еще одну тренировку. Ближайший контрольный матч "Зенит" сыграет 1 февраля против норвежского "Одда".

 

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2017/01/29/gazprom-trenirovochnye-sbory-v-ispanii-komanda-provela-utrennyuyu-trenirovku/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ