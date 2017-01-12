Данни: "Я очень рад, что снова буду тренироваться вместе с "Зенитом"

Полузащитник "Зенита" Данни в интервью "СЭ" отметил, что соскучился по команде. Португалец пропустил большую часть прошлого года из-за разрыва крестообразных связок. В среду отправится в ОАЭ на сбор вместе с питерцами.
– Как себя чувствуете?
– Если вы про эмоции, то, конечно, очень рад. Уже завтра после 7-8 месяцев буду вновь тренироваться вместе с командой! Проходить с ней сборы.
– Соскучились по команде?
– Очень! Но сейчас уже надо думать о том, как буду выкладываться на сто процентов на занятиях вместе со всеми.
– Физически себя хорошо ощущаете?
– Да. Но знаете, одно дело, когда ты один работаешь, другое – в общей группе. Ведь если в одиночку наматываешь круги вокруг поля и даже работаешь с мячом, но тоже один – трудно сравнивать свое состояние с остальными. Вот и посмотрим, как теперь все будет на общих тренировках. Но мне кажется – все пройдет без проблем. (Сергей ЦИММЕРМАН)
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Мигель Данни конечно уникальный игрок и своей карьерой в России вошел в число лучших легионеров в истории РФПЛ наряду с Домингесом, Вагнер Лав, Бракамонте, Видичем, Халком и другими. Но после трех (крестов), вкупе с возрастом (скорость он уже до последней травмы заметно потерял) думаю, что в нынешнем "Зените" он уже не помощник в серьёзных матчах. Зенитовцы молодцы, что до конца поддерживали португальца во время восстановления, не то, как ЦСКА с Цауня поступил не порядочно.
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