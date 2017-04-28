Данни в третий раз стал отцом

Капитан "Зенита" Данни вновь стал отцом. В семье полузащитника и его жены Петры родилась дочь, информирует клубная пресс-служба. Девочку назвали Эмили. Малышка (рост 50 см, вес 3,240 кг) родилась в 11:22 по московскому времени.
"Зенит" присоединяется к поздравлениям в адрес семьи Данни и желает Эмили и ее маме хорошего самочувствия и отличного настроения!" – сообщается на сайте питерцев.
Напомним, что в 2004 году у пары родились близнецы Франсишку и Бернарду, которые занимаются футболом в академии "Зенита".
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-04-28-zenit-pozdravlyaet-semeystvo-danni-s-rozhdeniem-docheri.htm