Данни в третий раз стал отцом

Капитан "Зенита" Данни вновь стал отцом. В семье полузащитника и его жены Петры родилась дочь, информирует клубная пресс-служба. Девочку назвали Эмили. Малышка (рост 50 см, вес 3,240 кг) родилась в 11:22 по московскому времени.

"Зенит" присоединяется к поздравлениям в адрес семьи Данни и желает Эмили и ее маме хорошего самочувствия и отличного настроения!" – сообщается на сайте питерцев.

Напомним, что в 2004 году у пары родились близнецы Франсишку и Бернарду, которые занимаются футболом в академии "Зенита".