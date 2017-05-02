Данни: "Спартаку" часто везло по ходу сезона"

Полузащитник "Зенита" Данни заявил, что его клуб продолжит бороться за попадание в Лигу чемпионов, и отметил, что вряд ли петербургская команда будет претендовать на золотые медали. Также футболист отметил, что рад вернуться на поле после долгого восстановления после травмы.
– Тяжело быть травмированным на протяжении 9-12 месяцев, – цитирует "Фонтанка" Данни. – Самое важное в таких ситуациях – поддержка друзей и семьи. Мы были вместе. У спортсменов свой менталитет: мы должны быть сильными. Я очень хотел вернуться на поле, потому что чувствовал в себе силы. Я восстановился, ждал своего шанса, тренер мне его дал. Я хочу продолжать помогать команде, выигрывать и набирать очки: мы на втором месте и продолжим борьбу за Лигу чемпионов. Золото – маловероятно, "Спартак" уверенно лидирует, но сражаться надо до конца. Я очень рад, что вернулся.
Этот "Спартак" - сильнейший? Нет. Им очень часто везло по ходу сезона. Они выиграли очень много матчей на последних минутах. Если тебе так везет, то ты просто обязан выигрывать чемпионат. "Спартак" в этом году – обычная команда.
ЗЮК
Местные бомжи просто омерзительны.Если бы не судья,вы были бы месте на восьмом.
17:37
Obl2007
Зенитовцев душит огромная жаба и гордыня ! Но если бы не деньги газпрома - где бы и кем бы был зенит?????????? Молчали бы уж ! Тоже мне великие ))))))
17:33
Я Знаю Историю
мда... а я считал данни мужиком. А он оказался укушенным луческу и бревном.
17:31
ненавижу_Мойшу_Каца
Первые 25 минут матча с ЦСКА на спартачей было больно смотреть: "загнанные", испуганные, затравленные... Отскочили конкретно! Чемпионы так не играют. А победа, свалившаяся на поросят, как манна небесная - это чистой воды лошарство и вопиющая разболтанность конских защитников и вратаря Республики...
17:31
Хряк
Контракта нового захотел, вот и загутарил. Отдай повязку Дзюбе и дуй в португалию.
17:29
Igocha
а реал вообще почти в каждом матче сезона забивал с 80 минуты и выигрывал на флажке и что это слабая команда чтоли?
17:18
Mikvik
А когда МЮ постоянно забивал в Ферги-тайм и брал очки - это тоже "просто везло, а в целом команда так себе" ?
17:12
ALEKS_S
в концовках выигрывает тот - кто борется до конца, а не выигрывает тот - кто ждет что ему судьи помогут...а они не в каждом матче помогают
17:10
SSergey
Igocha везение в кубковых матчах , как у сборной португалии летом, а тут целая дистанция, спартак если бы так в каждом сезоне играл, то брал бы чемпионство каждый год без вопросов. 16:56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Надеюсь, нет почти уверен, что так и будет в дальнейшем.
17:05
Ю.Ю.
Spartak-Online1 ___________ Ага. А на Петровиче, что с вами было?
17:03
serzheo
Зенит конечно сам виноват, что сезон профукал, ровно как и ЦСКА. Но Данни прав, слишком многое сошлось в этом согазе для Спартака со знаком плюс. Так что считать его сильнейшим нет никаких оснований. Это и сказал Данни, не больше и не меньше.
17:02
Spartak-Online1
Ю.Ю. Одним словом - диванные чемпионы))-------------я тебе вроде написал ранее,что чпокнули мы вас на открытие))На диване думаю было бы тоже самое.
16:59
Ю.Ю.
Одним словом - диванные чемпионы))
16:57
Igocha
везение в кубковых матчах , как у сборной португалии летом, а тут целая дистанция, спартак если бы так в каждом сезоне играл, то брал бы чемпионство каждый год без вопросов.
16:56
Spartak-Online1
Митяй Антибомж,привет! Как раз его пас на Комбарова,привел к голу Самедова.Будулай просто этого не заметил и видит мессиию в лице Данни))
16:55
Митяй Антибомж
Осакаровка Интересно читать высказывания спартаковцев, не правда ли? Сплошная грязь и сквернословие. А умные,то какие оказывается!!!!! Интересно, а есть хоть один порядочный болельщик Спартака? Без понтов и грязи? ************* Вот он! Перед тобой. Что ты хотел, зануда?
16:53
Осакаровка
Интересно читать высказывания спартаковцев, не правда ли? Сплошная грязь и сквернословие. А умные,то какие оказывается!!!!! Интересно, а есть хоть один порядочный болельщик Спартака? Без понтов и грязи?
16:50
titan2313
Надо уметь достойно проигрывать, тогда придут победы, а не ныть на каждом углу.
16:48
SportsMan
Всё цельное в жизни складывается из мелочей. В определённой степени везёт всем.
16:47
0500
Нытье оказывается заразным. Мигель, ты же нормальный парень, держись подальше от румына.
16:43
Митяй Антибомж
Спартаку, МОЖЕТ БЫТЬ, где-то и повезло по ходу сезона, а вас, ДНАРЕЙ, судьи тянули в большей части матчей. Половина ваших очков куплена. Без продажных судеек, ваше место - аккурат между Анжи и Оренбургом.
16:41
Alukard1349
Лучше бы посчитал количество пенальти,которые был Зенит и сказал спасибо судьям за "честное"судейство в пользу немытых!
16:41
zvovs
Пока все остальные пытались играть в Европе (ну кроме ещё одного московского зажравшегося клуба ЦСКА), Спартак подло играл.
16:38
Roma_Totti
Если бы не судьи Цска как минимум на 5 очков опережал зенитушку.
16:38
solcuner
4 очка на 90+ всего взяли с амкаром и оренбургом Португалец подцепил заразу от Румына
16:38
Гетеродин
Всё так. Иногда и ружьё на стене стреляет, и мясо чемпионствует. Скорее бы следующий сезон.
16:38
Petcampos
Адекватность?! Не, не знаем!
16:36
alex-ls
данническу
16:35
Spartak-Online1
Везет сильнейшим ,полупокер португалоиспаноговорящий.Хоть бы одно русское слово выучил за 10 с лишним лет.
16:34
Don
О, капитан вонючек отметился) Спартак выиграл всего два матча на последних минутах из 19))) Одним словом "Зенытик")))
16:33