16:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Данни: "Спартаку" часто везло по ходу сезона"

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Полузащитник "Зенита" Данни заявил, что его клуб продолжит бороться за попадание в Лигу чемпионов, и отметил, что вряд ли петербургская команда будет претендовать на золотые медали. Также футболист отметил, что рад вернуться на поле после долгого восстановления после травмы.

– Тяжело быть травмированным на протяжении 9-12 месяцев, – цитирует "Фонтанка" Данни. – Самое важное в таких ситуациях – поддержка друзей и семьи. Мы были вместе. У спортсменов свой менталитет: мы должны быть сильными. Я очень хотел вернуться на поле, потому что чувствовал в себе силы. Я восстановился, ждал своего шанса, тренер мне его дал. Я хочу продолжать помогать команде, выигрывать и набирать очки: мы на втором месте и продолжим борьбу за Лигу чемпионов. Золото – маловероятно, "Спартак" уверенно лидирует, но сражаться надо до конца. Я очень рад, что вернулся.

Этот "Спартак" - сильнейший? Нет. Им очень часто везло по ходу сезона. Они выиграли очень много матчей на последних минутах. Если тебе так везет, то ты просто обязан выигрывать чемпионат. "Спартак" в этом году – обычная команда.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (31)
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ЗЮК

Местные бомжи просто омерзительны.Если бы не судья,вы были бы месте на восьмом.

17:37

Obl2007

Зенитовцев душит огромная жаба и гордыня ! Но если бы не деньги газпрома - где бы и кем бы был зенит?????????? Молчали бы уж ! Тоже мне великие ))))))

17:33

Я Знаю Историю

мда... а я считал данни мужиком. А он оказался укушенным луческу и бревном.

17:31

ненавижу_Мойшу_Каца

Первые 25 минут матча с ЦСКА на спартачей было больно смотреть: "загнанные", испуганные, затравленные... Отскочили конкретно! Чемпионы так не играют. А победа, свалившаяся на поросят, как манна небесная - это чистой воды лошарство и вопиющая разболтанность конских защитников и вратаря Республики...

17:31

Хряк

Контракта нового захотел, вот и загутарил. Отдай повязку Дзюбе и дуй в португалию.

17:29

Igocha

а реал вообще почти в каждом матче сезона забивал с 80 минуты и выигрывал на флажке и что это слабая команда чтоли?

17:18

Mikvik

А когда МЮ постоянно забивал в Ферги-тайм и брал очки - это тоже "просто везло, а в целом команда так себе" ?

17:12

ALEKS_S

в концовках выигрывает тот - кто борется до конца, а не выигрывает тот - кто ждет что ему судьи помогут...а они не в каждом матче помогают

17:10

SSergey

Igocha везение в кубковых матчах , как у сборной португалии летом, а тут целая дистанция, спартак если бы так в каждом сезоне играл, то брал бы чемпионство каждый год без вопросов. 16:56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Надеюсь, нет почти уверен, что так и будет в дальнейшем.

17:05

Ю.Ю.

Spartak-Online1 ___________ Ага. А на Петровиче, что с вами было?

17:03

serzheo

Зенит конечно сам виноват, что сезон профукал, ровно как и ЦСКА. Но Данни прав, слишком многое сошлось в этом согазе для Спартака со знаком плюс. Так что считать его сильнейшим нет никаких оснований. Это и сказал Данни, не больше и не меньше.

17:02

Spartak-Online1

Ю.Ю. Одним словом - диванные чемпионы))-------------я тебе вроде написал ранее,что чпокнули мы вас на открытие))На диване думаю было бы тоже самое.

16:59

Ю.Ю.

Одним словом - диванные чемпионы))

16:57

Igocha

везение в кубковых матчах , как у сборной португалии летом, а тут целая дистанция, спартак если бы так в каждом сезоне играл, то брал бы чемпионство каждый год без вопросов.

16:56

Spartak-Online1

Митяй Антибомж,привет! Как раз его пас на Комбарова,привел к голу Самедова.Будулай просто этого не заметил и видит мессиию в лице Данни))

16:55

Митяй Антибомж

Осакаровка Интересно читать высказывания спартаковцев, не правда ли? Сплошная грязь и сквернословие. А умные,то какие оказывается!!!!! Интересно, а есть хоть один порядочный болельщик Спартака? Без понтов и грязи? ************* Вот он! Перед тобой. Что ты хотел, зануда?

16:53

Осакаровка

Интересно читать высказывания спартаковцев, не правда ли? Сплошная грязь и сквернословие. А умные,то какие оказывается!!!!! Интересно, а есть хоть один порядочный болельщик Спартака? Без понтов и грязи?

16:50

titan2313

Надо уметь достойно проигрывать, тогда придут победы, а не ныть на каждом углу.

16:48

SportsMan

Всё цельное в жизни складывается из мелочей. В определённой степени везёт всем.

16:47

0500

Нытье оказывается заразным. Мигель, ты же нормальный парень, держись подальше от румына.

16:43

Митяй Антибомж

Спартаку, МОЖЕТ БЫТЬ, где-то и повезло по ходу сезона, а вас, ДНАРЕЙ, судьи тянули в большей части матчей. Половина ваших очков куплена. Без продажных судеек, ваше место - аккурат между Анжи и Оренбургом.

16:41

Alukard1349

Лучше бы посчитал количество пенальти,которые был Зенит и сказал спасибо судьям за "честное"судейство в пользу немытых!

16:41

zvovs

Пока все остальные пытались играть в Европе (ну кроме ещё одного московского зажравшегося клуба ЦСКА), Спартак подло играл.

16:38

Roma_Totti

Если бы не судьи Цска как минимум на 5 очков опережал зенитушку.

16:38

solcuner

4 очка на 90+ всего взяли с амкаром и оренбургом Португалец подцепил заразу от Румына

16:38

Гетеродин

Всё так. Иногда и ружьё на стене стреляет, и мясо чемпионствует. Скорее бы следующий сезон.

16:38

Petcampos

Адекватность?! Не, не знаем!

16:36

alex-ls

данническу

16:35

Spartak-Online1

Везет сильнейшим ,полупокер португалоиспаноговорящий.Хоть бы одно русское слово выучил за 10 с лишним лет.

16:34

Don

О, капитан вонючек отметился) Спартак выиграл всего два матча на последних минутах из 19))) Одним словом "Зенытик")))

16:33