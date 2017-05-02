Данни: "Спартаку" часто везло по ходу сезона"

Полузащитник "Зенита" Данни заявил, что его клуб продолжит бороться за попадание в Лигу чемпионов, и отметил, что вряд ли петербургская команда будет претендовать на золотые медали. Также футболист отметил, что рад вернуться на поле после долгого восстановления после травмы.

– Тяжело быть травмированным на протяжении 9-12 месяцев, – цитирует "Фонтанка" Данни. – Самое важное в таких ситуациях – поддержка друзей и семьи. Мы были вместе. У спортсменов свой менталитет: мы должны быть сильными. Я очень хотел вернуться на поле, потому что чувствовал в себе силы. Я восстановился, ждал своего шанса, тренер мне его дал. Я хочу продолжать помогать команде, выигрывать и набирать очки: мы на втором месте и продолжим борьбу за Лигу чемпионов. Золото – маловероятно, "Спартак" уверенно лидирует, но сражаться надо до конца. Я очень рад, что вернулся.

Этот "Спартак" - сильнейший? Нет. Им очень часто везло по ходу сезона. Они выиграли очень много матчей на последних минутах. Если тебе так везет, то ты просто обязан выигрывать чемпионат. "Спартак" в этом году – обычная команда.