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Данни, Рязанцев и Файзулин полетят на первый сбор "Зенита"

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Тренерский штаб "Зенита" приступил к формированию списка игроков, которые отправятся на зимние сборы. Как сообщает Bobsoccer, подготовительная работа началась за две с половиной недели до выхода из отпуска. По данным источника, на первый сбор 11 января с командой отправятся Данни, Игорь Смольников, Олег Шатов, Александр Рязанцев, Виктор Файзулин, новички команды Эрнани и Андрей Лунев, а также несколько футболистов "Зенита-2".

Напомним, что первый сбор "Зенит" проведет в ОАЭ. Далее запланированы сборы в Испании и Турции.

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Дополнительная информация

http://www.bobsoccer.ru/endru/blog/?item=373372

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