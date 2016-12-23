Данни, Рязанцев и Файзулин полетят на первый сбор "Зенита"

Тренерский штаб "Зенита" приступил к формированию списка игроков, которые отправятся на зимние сборы. Как сообщает Bobsoccer, подготовительная работа началась за две с половиной недели до выхода из отпуска. По данным источника, на первый сбор 11 января с командой отправятся Данни, Игорь Смольников, Олег Шатов, Александр Рязанцев, Виктор Файзулин, новички команды Эрнани и Андрей Лунев, а также несколько футболистов "Зенита-2".

Напомним, что первый сбор "Зенит" проведет в ОАЭ. Далее запланированы сборы в Испании и Турции.