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Данни: "Продолжаю восстанавливаться, нужно еще два-три месяца"

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Полузащитник "Зенита" Данни отметил, что продолжает восстановление от тяжелой травмы. Напомним, что игрок питерского клуба получил разрыв передней крестообразной связки колена 16 апреля в матче 24-го тура чемпионата России против "Спартака" (5:2).

– Я надеюсь, что этот сезон для "Зенита" окажется несколько более удачным, чем прошлый, – цитирует "Радио "Зенит" Данни. – Команда пополнилась сразу несколькими отличными футболистами. Очень хочется выиграть чемпионат России и Лигу Европы. Что касается здоровья, то мое колено восстанавливается. День ото дня я чувствую себя только лучше. Но нужно подождать еще два или три месяца.

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