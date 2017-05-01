Данни: "Отставка Луческу? Мы и раньше не всегда становились чемпионами"

Капитан "Зенита" Данни после матча 26-го тура чемпионата России с "Томью" (2:0) отметил, что главный тренер Мирча Луческу нормально влился в коллектив. По словам португальца, надо продолжать работать, а титулы придут.
– Некоторые издания пишут об отставке Луческу. Как он влился в команду, по вашему мнению?
– Он выиграл очень много трофеев, поэтому нельзя говорить, что такой тренер не влился в команду, – отметил Данни. – Да, в этом сезоне у нас мало шансов на титул, но и раньше мы не всегда становились чемпионами. Нужно продолжать делать свою работу, чтобы в следующем сезоне бороться за золото. (Сергей ЦИММЕРМАН)
Данни дает интервью на русском после #ТомьЗенит pic.twitter.com/gnyRpqGYYY– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 1 мая 2017 г
serzheo
Даня, хорош прикрывать Луческу, он команду развалил.
17:11
Самурай Игорь
Шансы будут, но с другим тренером и разогнав половину команды.
16:53