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Данни: "Не увидел что-то особенное в тренировках Луческу"

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Полузащитник "Зенита" Данни рассказал о тренировках под руководством нового главного тренера питерцев Мирчи Луческу. По слова хавбека сине-бело-голубым важно подготовиться к предстоящей весенней части сезона.

– Не сказал бы, что увидел что-то особенное в тренировках Луческу, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Данни. – Занятия проходят с высокой интенсивностью. Это важный аспект подготовки. Нам предстоит непростой весенний отрезок. Оставляем на тренировках все силы – этого требует Луческу.

Играть под нагрузками – нормальная ситуация для межсезонья. Мы должны много тренироваться и играть, чтобы достойно проявить себя в официальных матчах. Нужно работать здесь и сейчас. Мы должны заложить фундамент. Это часть подготовки.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/video/42382/

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