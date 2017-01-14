15:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Данни: "Не могу утверждать, что готов на 100 процентов"

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Полузащитник "Зенита" Данни заявил, что рад вернуться к тренировкам. Португалец получил травму связок колена в апреле прошлого года.

- Прямо сейчас я очень доволен, - приводит официальный сайт "Зенита" слова Данни. - Из-за травмы я пропустил семь месяцев. Теперь могу работать наравне со всей командой. Конечно, это приятное ощущение. Не могу утверждать, что готов на 100 процентов, но буду продолжать набирать форму и двигаться к своей цели - полному восстановлению.

Важно, что я хорошо себя чувствую. Колено в полном порядке. Боль и дискомфорт остались позади. Рад вернуться в команду.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/video/42382/

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