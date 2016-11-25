Данни: "Не говорил о своих перспективах в "Зените" с Луческу"

Полузащитник "Зенита" Данни назвал новичка команды Жулиану "потрясающим игроком", информирует клубная пресс-служба. Кроме того, португалец отметил, что при Мирче Луческу команда меньше теряет мяч.
– Вы обсуждали свои перспективы с Мистером? Возможен ли вариант вашего креативного дуэта с Жулиану?
– Мы несколько раз общались с Мистером, он интересовался моим состоянием, спрашивал, как дела с коленом. Но о перспективах мы не говорили, потому что в этом сейчас нет особой необходимости. У него есть состав, с которым он работает, я не могу в данный момент помочь команде на поле, а заглядывать так далеко вперед не стоит. Когда я смогу приступить к полноценным тренировкам и у меня будет возможность показать то, на что я способен, вот тогда и будем обсуждать.
Что же касается Жулиану, то это просто потрясающий игрок. У него много отличных качеств, он не тянет одеяло на себя, играет на команду. Жулиану очень важен для "Зенита", забивает сам, отдает много голевых передач. Надеюсь, что в будущем мы сможем сыграть вместе.
– Вас можно нередко видеть в тоннеле перед домашними матчами. Это ритуал такой? И что вы говорите зенитовцам, выходящим на поле?
– Я прихожу в тоннель и в раздевалку, чтобы поприветствовать ребят, пожелать им удачи. Когда я стою в тоннеле и смотрю, как команда выходит на разминку, я очень хочу быть там, на поле. Сейчас я этого сделать не могу и стараюсь помочь тем, что в моих силах.
– Как оцениваете игру "Зенита" сейчас?
– При Луческу "Зенит" старается больше держать мяч, контролировать игру. Мистер ставит команде атакующий футбол. Раньше у нас было очень много потерь, мы излишне торопились, иногда не дорожили мячом. Сейчас такие вещи встречаются гораздо реже. Мне нравится стиль, который прививает Луческу "Зениту".
– Накопилась ли у команды усталость к зиме?
– Конечно, "Зенит" всегда хочет быть на первом месте, никогда не проигрывать, но это жизнь. Любая команда проигрывает – даже "Барселона" или "Реал". Главное, после поражений ты должен расти, извлекать определенные уроки. Мы можем стать сильнее после неудач.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/11/25/danni-esli-khavi-garsiya-ostanetsya-kapitanom-posle-moego-vozvrashcheniya-ya-podderzhu-ego/