Данни: "Не говорил о своих перспективах в "Зените" с Луческу"

Полузащитник "Зенита" Данни назвал новичка команды Жулиану "потрясающим игроком", информирует клубная пресс-служба. Кроме того, португалец отметил, что при Мирче Луческу команда меньше теряет мяч.

– Вы обсуждали свои перспективы с Мистером? Возможен ли вариант вашего креативного дуэта с Жулиану?

– Мы несколько раз общались с Мистером, он интересовался моим состоянием, спрашивал, как дела с коленом. Но о перспективах мы не говорили, потому что в этом сейчас нет особой необходимости. У него есть состав, с которым он работает, я не могу в данный момент помочь команде на поле, а заглядывать так далеко вперед не стоит. Когда я смогу приступить к полноценным тренировкам и у меня будет возможность показать то, на что я способен, вот тогда и будем обсуждать.



Что же касается Жулиану, то это просто потрясающий игрок. У него много отличных качеств, он не тянет одеяло на себя, играет на команду. Жулиану очень важен для "Зенита", забивает сам, отдает много голевых передач. Надеюсь, что в будущем мы сможем сыграть вместе.



– Вас можно нередко видеть в тоннеле перед домашними матчами. Это ритуал такой? И что вы говорите зенитовцам, выходящим на поле?

– Я прихожу в тоннель и в раздевалку, чтобы поприветствовать ребят, пожелать им удачи. Когда я стою в тоннеле и смотрю, как команда выходит на разминку, я очень хочу быть там, на поле. Сейчас я этого сделать не могу и стараюсь помочь тем, что в моих силах.



– Как оцениваете игру "Зенита" сейчас?

– При Луческу "Зенит" старается больше держать мяч, контролировать игру. Мистер ставит команде атакующий футбол. Раньше у нас было очень много потерь, мы излишне торопились, иногда не дорожили мячом. Сейчас такие вещи встречаются гораздо реже. Мне нравится стиль, который прививает Луческу "Зениту".



– Накопилась ли у команды усталость к зиме?

– Конечно, "Зенит" всегда хочет быть на первом месте, никогда не проигрывать, но это жизнь. Любая команда проигрывает – даже "Барселона" или "Реал". Главное, после поражений ты должен расти, извлекать определенные уроки. Мы можем стать сильнее после неудач.