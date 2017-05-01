Данни: "Надеюсь, "Томь" скоро вернется в премьер-лигу"

Капитан "Зенита" Данни после матча 26-го тура чемпионата России с "Томью" (2:0) похвалил соперника. По его словам, молодые игроки еще проявят себя в будущем.

– У "Томи" очень молодая команда. Какое впечатление она оставила?

– Мне она понравилась. Это будущее томского футбола, и надеюсь, что они скоро вернутся в премьер-лигу. Это будет плюсом и для томского, и для всего российского футбола.

– Гол посвятили дочке?

– Конечно. У меня была особенная мотивация, но вне зависимости от этого мы должны были сыграть успешно. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Трансляция матча "Томь" - "Зенит"