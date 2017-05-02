Данни: "На стадионе "Зенита" хорошее, зеленое поле"

Полузащитник "Зенита" Данни заявил, что на матче 24-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0) на новой арене петербургского клуба было хорошее поле. Футболист отметил, что за несколько недель до этой встречи у игроков возникали вопросы к состоянию газона на арене.

– За пару недель до игры с "Уралом" мы с Жулиану и Дзюбой были на стадионе, тогда у нас возникли вопросы по его состоянию, но благодаря усилиям агрономов "Зенита" газон был готов к матчу, – цитирует "Фонтанка" Данни. – Когда мы приехали на тренировку перед игрой с "Уралом", я спросил: "Они что – постелили новое поле?" Такая разница была. Хорошее, зеленое поле. 7 мая будет еще лучше.

– Атмосфера на новом стадионе?

– Конечно, будет намного лучше, когда стадион заполнится до конца. Это очень сильно чувствуется, стадион крытый, хорошо всех слышно.