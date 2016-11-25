Данни: "Кто знает, возможно, "Зенит" предложит моим сыновьям контракты"

Полузащитник "Зенита" Данни рассказал, что планирует сделать татуировку своей дочери, которая в скором времени должна появиться на свет, информирует клубная пресс-служба. Также португалец выразил надежду на то, что его сыновья в футболе добьются больших успехов, чем он сам.

– Ваши сыновья уже довольно большие. Возможен вариант, что их первым клубом во взрослом футболе станет именно "Зенит"?

– Конечно, если я останусь в "Зените" до конца контракта, им будет уже 14 лет – это тот возраст, когда ты постепенно приближаешься к профессиональному футболу. Кто знает, может быть, они будут достаточно успешны и клуб предложит им контракты.



– Вы объявили о том, что скоро в вашей семье родится девочка. А почему вы хотите назвать ее Эмили? В честь кого-то?

– Нам с женой нравится это имя, поэтому мы решили назвать дочку так. Мы очень рады, долго ждали этого момента и, когда узнали, что у нас будет девочка, были просто вне себя от счастья. Мы обсуждали варианты имени и в итоге сошлись на Эмили.



– Вы бы хотели, чтобы дочь была связана со спортом?

– Сейчас рано об этом рассуждать, мы еще только ждем ее рождения. Чем бы она ни решила заниматься, я всегда буду на ее стороне. Главное – всегда поддерживать своих детей, помогать им осуществлять свои мечты. Ты всегда должен быть рядом с детьми, они должны чувствовать твою поддержку.



– Как успехи Франсишку и Бернарду в футболе? Они будут играть лучше вас?

– У них есть определенный уровень игры, довольно высокий, но в академии "Зенита" очень много талантливых ребят. Конечно, я бы хотел, чтобы в будущем они стали профессиональными игроками, в первую очередь из-за того, что они сами этого хотят. Я слежу за их играми и некоторыми тренировками. В футболе важна удача, и надеюсь, что она будет им сопутствовать.



Смогут ли они играть лучше меня? Не буду лукавить, я считаю, что моя карьера довольно успешна, я выиграл много трофеев с "Зенитом", но я буду счастлив, если Франсишку и Бернарду добьются большего. Я всегда им говорю, что для того, чтобы добиться результата, они должны очень много работать, слушать своих тренеров. Они должны понимать, что просто так в жизни ничего не происходит, ты должен всего добиваться сам.



– Какая татуировка будет следующей и какая была последней?

– Как только родится Эмили, я сделаю татуировку в ее честь. Лицо, имя, дата рождения, ладони – все то же самое, что есть в татуировке с моими сыновьями. Я делал татуировку с мостом. Можно сказать, что она была одной из последних. После нее я просто сделал орнамент вокруг этой татуировки.