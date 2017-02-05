Данни: "Кришито удалось так забить в первый и последний раз в жизни"

Полузащитник "Зенита" Данни подчеркнул, что товарищеский матч с "Оденсе" (1:1) является частью подготовки к встрече 1/16 Лиги Европы с "Андерлехтом", передает из Сан-Педро-дель-Пинатара спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. По словам хавбека, в этой игре сине-бело-голубые проделали много беговой работы, опробовав разные игровые схемы.
- Что скажете об игре c "Оденсе"? - вопрос Данни.
- Хороший тренировочный матч, ведь мы готовимся к "Андерлехту". Много пробежали сегодня, пробовали отработать определенные атакующие схемы. Все нормально.
- Кришито забил фантастический гол с центра поля.
- Да, здорово получилось. Кришито вообще великолепный игрок.
- На тренировках он такие голы забивает?
- Думаю, у него так получилось первый и последний раз в жизни. Шучу, конечно.
- Не устали играть столько контрольных матчей?
- Нет. Думаю, это очень важно и хорошо. У нас много новичков, они должны понять, в какой футбол играет "Зенит".
- Как команда встретила Ивановича?
- Это очень важный игрок для нашей команды. Он поможет нам, а пока мы все помогаем ему адаптироваться.
- Играть пришлось при сильном ветре. Это мешало?
- Да, непросто было. Некоторые передачи не проходили.
- Вы от матча к матчу получаете все больше игрового времени.
- Чувствую себя лучше и лучше с каждым днем. И физически, и с точки зрения игровых кондиций. Сейчас мне очень важно получать больше и больше игрового времени. Хорошо, что Луческу дал сыграть сегодня уже 70 минут.