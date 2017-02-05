Данни: "Кришито удалось так забить в первый и последний раз в жизни"

Полузащитник "Зенита" Данни подчеркнул, что товарищеский матч с "Оденсе" (1:1) является частью подготовки к встрече 1/16 Лиги Европы с "Андерлехтом", передает из Сан-Педро-дель-Пинатара спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. По словам хавбека, в этой игре сине-бело-голубые проделали много беговой работы, опробовав разные игровые схемы.

- Что скажете об игре c "Оденсе"? - вопрос Данни.

- Хороший тренировочный матч, ведь мы готовимся к "Андерлехту". Много пробежали сегодня, пробовали отработать определенные атакующие схемы. Все нормально.

- Кришито забил фантастический гол с центра поля.

- Да, здорово получилось. Кришито вообще великолепный игрок.

- На тренировках он такие голы забивает?

- Думаю, у него так получилось первый и последний раз в жизни. Шучу, конечно.

- Не устали играть столько контрольных матчей?

- Нет. Думаю, это очень важно и хорошо. У нас много новичков, они должны понять, в какой футбол играет "Зенит".

- Как команда встретила Ивановича?

- Это очень важный игрок для нашей команды. Он поможет нам, а пока мы все помогаем ему адаптироваться.

- Играть пришлось при сильном ветре. Это мешало?

- Да, непросто было. Некоторые передачи не проходили.

- Вы от матча к матчу получаете все больше игрового времени.

- Чувствую себя лучше и лучше с каждым днем. И физически, и с точки зрения игровых кондиций. Сейчас мне очень важно получать больше и больше игрового времени. Хорошо, что Луческу дал сыграть сегодня уже 70 минут.

"Зенит" сыграл вничью с "Оденсе"