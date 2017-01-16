Данни: "Кришито отдал мне капитанскую повязку – это красивый жест"

Полузащитник "Зенита" Данни в товарищеском матче против китайской команды "Чанчунь" (5:2) вернулся на поле через девять месяцев после травмы. 33-летний португалец оценил поступок защитника Доменико Кришито, который сразу передал ему капитанскую повязку.

– Очень рад, что вернулся, – сказал Данни. – Это мой первый матч после травмы, я долго не играл. Вышел на поле на двадцать минут, но нужно больше. Очень важно, что мы сегодня добились победы.

– Кришито сразу отдал вам капитанскую повязку. Приятно?

– Да, конечно. Миммо знает, что он мой капитан тоже. Он мой брат, и это красивый жест.

– Вы без сомнений били по воротам. Психологически уже полностью раскрепостились?

– Немного – это все-таки первый контактный матч. Я долго тренировался, чтобы выйти на поле. Начинаю с малого – 15, 20 минут. Нужно, конечно, больше. Но с каждым днем чувствую себя лучше.

– В первом тайме вы уступили со счетом 2:0, второй – выиграли со счетом 5:0. Как так получилось?

– Это команда – в каждом из таймов играл "Зенит", поэтому нельзя делить матч пополам. Мы не проиграли первый тайм и не выиграли во втором – в матче победила вся команда. (Сергей ЦИММЕРМАН)