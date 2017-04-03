Данни: "Крепись, Петербург! Приходи в себя"

Капитан "Зенита" Данни выразил соболезнования жертвам взрыва в петербургском метро. Напомним, на одной из станций метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. На данный момент СМИ сообщают о 50 пострадавших.

– Сегодня мы все подавлены из-за трагедии, которая произошла в Санкт-Петербурге, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Данни. – Как капитан "Зенита", я хочу сказать, что вся наша команда – с вами. Мы выражаем соболезнования всем тем, кто потерял близкого человека и члена семьи. Очень надеемся на скорейшее выздоровление раненых и желаем не падать духом.

Россия – очень сильная страна, а Санкт-Петербург – очень сильный город. Мы хотели бы выразить поддержку всем его жителям. Мы все – с вами, мы все – вместе, мы – одна команда. Мы должны продолжить борьбу с терроризмом и победить, потому что люди не могут жить в страхе. Мы надеемся, что ситуация изменится, и мир станет лучше.

Я желаю всем всего самого лучшего. Крепись, Петербург! Приходи в себя. Мы сильны и мы справимся.