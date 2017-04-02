Данни: "Кокорин – очень хороший игрок"

Полузащитник "Зенита" Данни выразил удовлетворение игрой команды в матче 21-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:0). При этом португалец признал, что у сине-бело-голубых не получилось реализовать все задуманное, но подчеркнул, что на первом месте стоит результат, передает из Казани спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Хочу поздравить нашу команду с победой. "Рубин" всегда хорош дома, – сказал Данни. – Но мы сделали свое дело. В первом тайме отлично играли, во втором – не совсем так, как хотели, но выиграли 2:0. Нужно продолжать побеждать. Мы по-прежнему хотим выиграть чемпионат.

– Не все получилось на поле у "Зенита"?

– Довольны результатом. Неплохо атаковали, оборонялись. Отыграли на ноль – это тоже хорошо.

– Оцените передачу Кокорина?

– Он очень хороший игрок. Считаю, все сделал правильно. Хорошая стенка получилась. "Рубин" тоже хорошо играл, но когда у тебя в команде Кокорин, Дзюба, Жулиану... Поле, кстати, хорошее.

– Оцените шансы на чемпионство?

– Они есть. Надо выиграть все оставшиеся матчи.

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