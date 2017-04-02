Данни: "Кокорин – очень хороший игрок"

Полузащитник "Зенита" Данни выразил удовлетворение игрой команды в матче 21-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:0). При этом португалец признал, что у сине-бело-голубых не получилось реализовать все задуманное, но подчеркнул, что на первом месте стоит результат, передает из Казани спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.
– Хочу поздравить нашу команду с победой. "Рубин" всегда хорош дома, – сказал Данни. – Но мы сделали свое дело. В первом тайме отлично играли, во втором – не совсем так, как хотели, но выиграли 2:0. Нужно продолжать побеждать. Мы по-прежнему хотим выиграть чемпионат.
– Не все получилось на поле у "Зенита"?
– Довольны результатом. Неплохо атаковали, оборонялись. Отыграли на ноль – это тоже хорошо.
– Оцените передачу Кокорина?
– Он очень хороший игрок. Считаю, все сделал правильно. Хорошая стенка получилась. "Рубин" тоже хорошо играл, но когда у тебя в команде Кокорин, Дзюба, Жулиану... Поле, кстати, хорошее.
– Оцените шансы на чемпионство?
– Они есть. Надо выиграть все оставшиеся матчи.
Артем Дзюба: "Кокорин? У нас любят со стороны обсуждать, кто дерево, кто полено. А с дивана встают и то спотыкаются"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 21-й тур. #РубинЗенит 0:2 40' Мигель Данни pic.twitter.com/XQEYEYraZP– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 2 апреля 2017 г.