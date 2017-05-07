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Данни и Дзюба - в атаке "Зенита" на матч с "Тереком"

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"Зенит" объявил стартовый состав на матч 27-го тура чемпионата России против "Терека". Стартовый состав команды выглядит следующим образом: Лунев – Смольников, Иванович, Кришито, Жирков – Хави Гарсия, Жулиану, Юсупов – Шатов, Дзюба, Данни.

Запасные: Лодыгин, Бабурин, Новосельцев, Ломбертс, Нету, Цаллагов, Эрнани, Маурисиу, Молло, Мак, Джорджевич, Кержаков.

Напомним, что матч "Зенит" – "Терек" состоится сегодня, 7 мая, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
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