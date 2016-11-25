Данни: "Если Хави Гарсия останется капитаном после моего возвращения, я поддержу его"

Полузащитник "Зенита" Данни отметил, что сегодня чувствует себя заметно лучше, сообщает клубная пресс-служба. Португалец приступил к тренировкам на поле после восстановления от разрыва крестообразных связок.

– Как вы оцениваете свое состояние и когда мы сможем увидеть вас на поле?

– Сейчас я чувствую себя гораздо лучше, начал тренироваться на поле. Мне нужно еще около двух месяцев. Надеюсь, что уже на зимних сборах начну тренироваться вместе с командой и в феврале восстановлюсь на сто процентов. Все идет по плану.



– Что такое восстановление после разрыва крестообразных связок?

– Это долгий и кропотливый процесс. Помимо тренировок я каждый день хожу в тренажерный зал, делаю много упражнений, уже начал работать с мячом. Пока совсем немного, но надеюсь, что уже скоро начну отрабатывать пасы, удары. После тренировки у меня обязательно массаж, чтобы вернуть мышцам необходимый тонус.



– Чем вы занимались, пока не приступили к тренировкам? Путешествовали, жили в Португалии или в Петербурге были дела?

– Первые две недели после травмы я провел в Португалии, потом вернулся в Петербург и почти сразу приступил к занятиям. Мне нужно было много тренироваться в зале, на поле я не выходил, так как не мог бегать. Первые два-три месяца после травмы самые тяжелые: тебе надо заново приучать колено к нагрузкам, ты находишься в постоянном контакте с тренерами, врачами, массажистами. Тренировки проходили даже дольше, чем обычное занятие, когда ты находишься в общей группе.

– Как отреагируете, если капитаном после вашего возращения останется Хави Гарсия?

– Я рад за Хави, это отличный игрок, который всю свою карьеру выступает за большие клубы. На самом деле не так важно, кто выходит на поле с капитанской повязкой. Я, Хави, Кришито или кто-то еще – каждый из нас может вывести команду на поле. Но мы должны быть одним целым, важен каждый игрок. Если Хави останется капитаном после моего возвращения, я не буду против. Наоборот, поддержу его.



– После тяжелой травмы трудно возвращаться в футбол. Что вами движет?

– Самая главная мотивация для меня – вернуться на поле и снова играть в футбол. Я хочу быть важной частью команды, хочу, чтобы моя семья гордилась мной. Семья поддерживает меня на протяжении всей карьеры, я не могу просто опустить руки. Я чувствую в себе силы вернуться, знаю, что могу быть полезен "Зениту". Конечно, после трех одинаковых травм, особенно таких серьезных, восстановление не может пройти легко. Но главное – сохранять веру в себя. Вместе с моими близкими и нашими фанатами я смогу вернуться еще более сильным.