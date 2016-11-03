Данни: "Если бы Халк захотел, стал бы одним из пяти лучших игроков мира"

Полузащитник "Зенита" Данни высказал мнение, что экс-нападающий команды Халк не мог отказаться от предложения "Шанхай Шанган", сообщает "Матч ТВ". Также португалец подчеркнул, что не удивлен игре новичка клуба Жулиану.

– Этот сезон – первый за четыре года, который "Зенит" проведет без Халка. В последние месяцы было заметно, что он хочет уехать?

– Мне сложно сказать, потому что я сам оказывался в похожих ситуациях, когда меня звали другие команды, и я раздумывал о том, чтобы уехать. Нужно понимать, что предложение, которое получил Халк, бывает раз в жизни. От такого нельзя отказаться. Хотя мне очень грустно, что он уехал.

– Кто круче – Жулиану или Халк?

– Если кто-то и удивлен таким стартом в исполнении Жулиану, то точно не я. Он здорово выступал на Украине, его очень любят в Порту-Аллегри, вызывают в сборную Бразилии. Но Халк – очень сильный футболист. Уверен, что если бы он захотел, стал бы одним из пяти лучших игроков мира. У него все для этого было. И я так говорю не потому, что он мой друг.