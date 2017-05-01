Данни: "Два мяча – это нормально. Сколько вы хотите? Пять-шесть?"

Капитан "Зенита" Данни после матча 26-го тура чемпионата России с "Томью" (2:0) посетовал на качество газона. По его словам, питерцы добились очень важного результата.

– Не сказал бы, что тяжелый матч, но играть на таком поле было непросто, - отметил Данни. - Иногда бывает тяжело, да, но нам нужно было заработать эти три очка. Мы должны бороться, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

– "Зенит" мог забить еще, почему только 2:0?

– Два мяча – это нормально. Сколько вы хотите? Пять-шесть? Самое главное, что мы уезжаем отсюда с тремя очками. (Сергей ЦИММЕРМАН)