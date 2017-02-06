Данни: "Чувствую себя лучше и лучше с каждым днем"

Полузащитник "Зенита" Данни после товарищеского матча с "Оденсе" (1:1) отметил, что чувствует себя все лучше и набирает игровые кондиции. По его словам, обилие матчей идет на пользу команде.

- Не устали играть столько контрольных матчей?

- Нет. Думаю, это очень важно и хорошо. У нас много новичков, они должны понять, в какой футбол играет "Зенит".

- Вы от матча к матчу получаете все больше игрового времени.

- Чувствую себя лучше и лучше с каждым днем. И физически, и с точки зрения игровых кондиций. Сейчас мне очень важно получать больше и больше игрового времени. Хорошо, что Луческу дал сыграть сегодня уже 70 минут.

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