Данни – четвертый футболист, забивший 50 голов за "Зенит" в чемпионате

Гол в ворота "Рубина" стал для Данни 50-м в составе "Зенита" в чемпионатах России. Португальский полузащитник, выступающий за сине-бело-голубых с 2008 года, оказался всего лишь четвертым игроком, добравшимся до этой отметки.

Открывший счет в матче Артем Дзюба списке бомбардиров питерского клуба поднялся на десятую строчку, сравнявшись по числу точных ударов с Фатихом Текке, который, правда, провел на 25 игр больше. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие бомбардиры "Зенита" в чемпионатах России