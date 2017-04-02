18:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Данни – четвертый футболист, забивший 50 голов за "Зенит" в чемпионате

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Гол в ворота "Рубина" стал для Данни 50-м в составе "Зенита" в чемпионатах России. Португальский полузащитник, выступающий за сине-бело-голубых с 2008 года, оказался всего лишь четвертым игроком, добравшимся до этой отметки.

Открывший счет в матче Артем Дзюба списке бомбардиров питерского клуба поднялся на десятую строчку, сравнявшись по числу точных ударов с Фатихом Текке, который, правда, провел на 25 игр больше. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие бомбардиры "Зенита" в чемпионатах России

Игрок

Сезоны

Матчи

Голы

Александр КЕРЖАКОВ

2001-2006, 2010-2015, 2016/17

285

120

Андрей АРШАВИН

2008-2008, 2011/12, 2013-2015

283

57

ХАЛК

2008-2016

97

55

ДАННИ

2008-н.в.

164

50

Александр СПИВАК

2000-2006

145

33

Константин ЗЫРЯНОВ

2007-2014

201

32

Геннадий ПОПОВИЧ

1997-2001

109

30

Роман ШИРОКОВ

2008-2014

130

29

Александр ПАНОВ

1997-2000, 2006

98

25

Артем ДЗЮБА

2015-н.в.

48

24

Фатих ТЕККЕ

2006-2009

73

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КОММЕНТАРИИ (4)
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LeTaon

По проценту Дзюба только Халку уступает. Незначительно.

19:34

pushgun

Ну да, ну да. Халк 8 лет примерно 12 матчей в год))))))))))))) С 2008 по 2016 Халк играл под псевдонимом.

19:28

okini

Халк играл за Зенит с 2012 по 2016 годы. Учите матчасть, лентяи

19:11

r32

Халка не было в Зените в 2008

19:01

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