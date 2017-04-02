Данни – четвертый футболист, забивший 50 голов за "Зенит" в чемпионате

Гол в ворота "Рубина" стал для Данни 50-м в составе "Зенита" в чемпионатах России. Португальский полузащитник, выступающий за сине-бело-голубых с 2008 года, оказался всего лишь четвертым игроком, добравшимся до этой отметки.
Открывший счет в матче Артем Дзюба списке бомбардиров питерского клуба поднялся на десятую строчку, сравнявшись по числу точных ударов с Фатихом Текке, который, правда, провел на 25 игр больше. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие бомбардиры "Зенита" в чемпионатах России
|
Игрок
|
Сезоны
|
Матчи
|
Голы
|
Александр КЕРЖАКОВ
|
2001-2006, 2010-2015, 2016/17
|
285
|
120
|
Андрей АРШАВИН
|
2008-2008, 2011/12, 2013-2015
|
283
|
57
|
ХАЛК
|
2008-2016
|
97
|
55
|
ДАННИ
|
2008-н.в.
|
164
|
50
|
Александр СПИВАК
|
2000-2006
|
145
|
33
|
Константин ЗЫРЯНОВ
|
2007-2014
|
201
|
32
|
Геннадий ПОПОВИЧ
|
1997-2001
|
109
|
30
|
Роман ШИРОКОВ
|
2008-2014
|
130
|
29
|
Александр ПАНОВ
|
1997-2000, 2006
|
98
|
25
|
Артем ДЗЮБА
|
2015-н.в.
|
48
|
24
|
Фатих ТЕККЕ
|
2006-2009
|
73
|
24
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 21-й тур. #РубинЗенит 0:1 36' Артём Дзюба pic.twitter.com/NhAG0CoP2W– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 2 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 21-й тур. #РубинЗенит 0:2 40' Мигель Данни pic.twitter.com/XQEYEYraZP– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 2 апреля 2017 г.
LeTaon
По проценту Дзюба только Халку уступает. Незначительно.
19:34
pushgun
Ну да, ну да. Халк 8 лет примерно 12 матчей в год))))))))))))) С 2008 по 2016 Халк играл под псевдонимом.
19:28
okini
Халк играл за Зенит с 2012 по 2016 годы. Учите матчасть, лентяи
19:11
r32
Халка не было в Зените в 2008
19:01