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Дан Петреску: "Чемпионом станет "Зенит" - сто процентов"

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Дан ПЕТРЕСКУ (слева) и Станислав ЧЕРЧЕСОВ (в центре).Дан Петреску: "Поражение России от Катара - норма"

Бывший главный тренер "Динамо" и "Кубани" Дан Петреску, ныне возглавляющий клуб "Аль-Наср", заявил, что не был удивлен тем, что его соотечественник Мирча Луческу перед стартом текущего сезона возглавил "Зенит". Специалист подчеркнул, что в следующем сезоне питерцы вернутся в Лигу чемпионов.

– Не считая Румынии, вы играли в Италии и Англии. Тренировали в Польше, России, Катаре, Китае, теперь в Эмиратах. Любите путешествовать?

– Люблю. Это же интересно. Разные люди, разные традиции. А еще такова моя работа. Тренировал бы с радостью в Румынии, но там с этим туго. Вот и приходится кататься по свету. Понятно, что хотел бы поработать в Англии. Но если позовут в Таиланд – поеду в Таиланд. Нужно ценить то, что у тебя есть. Тысячи тренеров по всему миру сидят вообще без работы.

– Вы легенда "Челси". Как вам работа Антонио Конте в Лондоне?

– Пока все просто здорово. У "Челси" есть все шансы вернуть титул в этом сезоне, хотя конкуренция просто сумасшедшая. Роман Абрамович не ошибся с выбором. Да и кто бы сомневался, ведь Конте добился успеха и в "Ювентусе", и в сборной Италии.

– Кстати, в курсе, что ближайший помощник Конте, Массимо Каррера, возглавляет теперь"Спартак"?

– Слышал. Идет на первом месте.

– Сделает он красно-белых чемпионами или первым станет "Зенит" во главе с вашим соотечественником Мирчей Луческу?

– Золото возьмет "Зенит" – сто процентов. Он фантастический тренер. Но дело даже не в этом. Просто у "Спартака" слабее состав.

– Удивились, что Луческу перебрался в Россию?

– С чего бы? Тем более он приехал в сильнейший клуб страны. Сейчас он не в Лиге чемпионов, но в следующем сезоне точно будет. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Roma_Totti

Видели мы в очной игре чем сильнее зенит от Спартака, точно не составом.)))

19:42

adamantane'

Это у него из серии "инфа 100%"?

19:19

Хрю-хрю

Я уже согласен на Зенит. Лишь бы не спартак. (болельщик ЦСКА0.

19:17

onlywhitespartak

Там админ ресурс выше , только это может быть 100 процентным фактором )

18:48

merniloskut

Цыган у цЫгана мерена увёл! А цЫган у цыгана бородавку спёр!)))

18:45

Андрей Палыч 1979

Зенит будет чемпионом!

18:27

playto

любит путешествовать? конечно, отовсюду выгоняют-то

18:19

streletc1783

Зенит чемпион по составу уже лет десять.

18:15

shpasic

но тебя, Дан, в Зенит всё равно не позовут. ты купался в неположенном месте!

18:11

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