Дан Петреску: "Чемпионом станет "Зенит" - сто процентов"

Бывший главный тренер "Динамо" и "Кубани" Дан Петреску, ныне возглавляющий клуб "Аль-Наср", заявил, что не был удивлен тем, что его соотечественник Мирча Луческу перед стартом текущего сезона возглавил "Зенит". Специалист подчеркнул, что в следующем сезоне питерцы вернутся в Лигу чемпионов.
– Не считая Румынии, вы играли в Италии и Англии. Тренировали в Польше, России, Катаре, Китае, теперь в Эмиратах. Любите путешествовать?
– Люблю. Это же интересно. Разные люди, разные традиции. А еще такова моя работа. Тренировал бы с радостью в Румынии, но там с этим туго. Вот и приходится кататься по свету. Понятно, что хотел бы поработать в Англии. Но если позовут в Таиланд – поеду в Таиланд. Нужно ценить то, что у тебя есть. Тысячи тренеров по всему миру сидят вообще без работы.
– Вы легенда "Челси". Как вам работа Антонио Конте в Лондоне?
– Пока все просто здорово. У "Челси" есть все шансы вернуть титул в этом сезоне, хотя конкуренция просто сумасшедшая. Роман Абрамович не ошибся с выбором. Да и кто бы сомневался, ведь Конте добился успеха и в "Ювентусе", и в сборной Италии.
– Кстати, в курсе, что ближайший помощник Конте, Массимо Каррера, возглавляет теперь"Спартак"?
– Слышал. Идет на первом месте.
– Сделает он красно-белых чемпионами или первым станет "Зенит" во главе с вашим соотечественником Мирчей Луческу?
– Золото возьмет "Зенит" – сто процентов. Он фантастический тренер. Но дело даже не в этом. Просто у "Спартака" слабее состав.
– Удивились, что Луческу перебрался в Россию?
– С чего бы? Тем более он приехал в сильнейший клуб страны. Сейчас он не в Лиге чемпионов, но в следующем сезоне точно будет. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Roma_Totti
Видели мы в очной игре чем сильнее зенит от Спартака, точно не составом.)))
19:42
adamantane'
Это у него из серии "инфа 100%"?
19:19
Хрю-хрю
Я уже согласен на Зенит. Лишь бы не спартак. (болельщик ЦСКА0.
19:17
onlywhitespartak
Там админ ресурс выше , только это может быть 100 процентным фактором )
18:48
merniloskut
Цыган у цЫгана мерена увёл! А цЫган у цыгана бородавку спёр!)))
18:45
Андрей Палыч 1979
Зенит будет чемпионом!
18:27
playto
любит путешествовать? конечно, отовсюду выгоняют-то
18:19
streletc1783
Зенит чемпион по составу уже лет десять.
18:15
shpasic
но тебя, Дан, в Зенит всё равно не позовут. ты купался в неположенном месте!
18:11