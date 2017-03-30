Daily Mail связала драку в лесу с мартовским матчем "Локомотив" - "Спартак"

Издание Daily Mail опубликовало материал о столкновении болельщиков перед матчем 20-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" (1:1). К заметке было прикреплено видео с дракой, которая происходит в лесу.

Как можно заметить из ролика, это происходит в теплое время года. В материале утверждается, что драка произошла за несколько часов до начала игры и была организованной акцией, потому что некоторые из ее участников были в перчатках.