12:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Daily Mail связала драку в лесу с мартовским матчем "Локомотив" - "Спартак"

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Издание Daily Mail опубликовало материал о столкновении болельщиков перед матчем 20-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" (1:1). К заметке было прикреплено видео с дракой, которая происходит в лесу.

Как можно заметить из ролика, это происходит в теплое время года. В материале утверждается, что драка произошла за несколько часов до начала игры и была организованной акцией, потому что некоторые из ее участников были в перчатках.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Это лесной хоровод, обычная русская традиция.

13:03

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