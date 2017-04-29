ЦСКА – "Спартак": все, что нужно знать о дерби

Всю неделю "СЭ" подогревал интерес к главному матчу весны между ЦСКА "Спартаком" . И накануне суперматча предлагаем вспомнить самые интересные наши текст, статистику, инфографику, видеопередачи и многое другое.

СПОР ЖУРНАЛИИСТОВ "СЭ"

ЦСКА – "СПАРТАК": КТО ПОБЕДИТ? Кто фаворит предстоящего в воскресенье дерби, результат которого может стать решающим в борьбе за золото? Корреспонденты "СЭ" нашли весомые аргументы в пользу как лидера, так и его главного преследователя.

СТАВКА

ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ. Одной из главных интриг предстоящей встречи заклятых соперников станет противостояние лучшего полевого игрока РФПЛ Квинси Промеса с лучшим вратарем премьер-лиги Игорем Акинфеевым. Почему? Ответ – здесь.

О ДЕРБИ ПО-ДОМАШНЕМУ

Сергей ГОРЛУКОВИЧ: "НЕ ВИЖУ, ЗА СЧЕТ ЧЕГО ЦСКА МОЖЕТ ПОБЕДИТЬ "СПАРТАК". Незадолго до игры наш обозреватель Александр ЛЬВОВ встретился с одним из любимейших футболистов красно-белых по прозвищу Дед. Традиционно герой передачи и ее автор вспомнили свое славное спартаковское прошлое, оценили настоящие и заглянули в будущее, а точнее – в дерби. Подсказка: фирменных шуток Горлуковича – в изобилии.

СУДЬЯ

Владислав БЕЗБОРОДОВ: "ДЕРБИ – ЭТО БОДРИТ". Как известно, все последние туры российский футбол пропитан судейскими скандалами. Статистка, например, говорит, что тема работы рефери сейчас популярнее самой игры в футбол. И вот на этом фоне судьей на центральную игру весны назначают арбитра из Санкт-Петербурга. Да еще и дают ему в мощь не его постоянных помощников, а других. Как все это оценивает сам Безбородов, он рассказал нам в интервью.

РАСКЛАДЫ

СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ ПОСЛЕ ДЕРБИ "СПАРТАК" НЕ СМОЖЕТ. Наверное, самое интересное перед игрой – это то, что интересует без исключения всех: когда "Спартак" может стать чемпионом; когда гарантирует себе медали; что нужно, чтобы попасть в Лигу чемпионов и прочее. Изучаем, тут много занимательного.

ЭКС-ПОЛУЗАЩИТНИК ВЕРЯТ В СВОИХ

Дейвидас ШЕМБЕРАС: "ДАЖЕ ЕСЛИ ЦСКА ВЫИГРАЕТ, ЧЕМПИОНОМ СТАНЕТ "СПАРТАК". На протяжении многих лет прибалтиец был незаменимым футболистом армейской команды. А сейчас он пропал с радаров, хотя и следит за премьер-лигой. Тем интереснее расспросить у него про жизнь вне России, мнение о чемпионате нашей страны и преображении спартаковцев.

Егор ТИТОВ: "СПАРТАК" ПОБЕДИТ – 2:1. Еще вначале сезона символ "Спартака" 90-х был в тренерском штабе команды. Но вылет из Лиги Европы ему и Дмитрию Аленичеву не простили. Теперь бывший капитан вновь стал болельщиком московской команды. Титов по натуре любит говорить прямо, и это интервью подтвердит наше утверждение.