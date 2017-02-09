ЦСКА продает билеты на матч с "Зенитом" от 1000 рублей

ЦСКА начал продажу билетов на матч 18-го тура чемпионата России против "Зенита", сообщает официальный сайт армейцев. Минимальная стоимость билета составит 1000 рублей, максимальная – 25 000 рублей. Встреча пройдет 4 марта в Москве и начнется в 16.30.
ДжЫмкО
конечно дорого, лучше 4 бутылки водки купить и ну его нафиг этот футбол)
20:36
Андерсен 6111
П_о_в_а_р! 1 тысяча рублей - самое то! В аккурат на пару кирпичей для выравнивания твоей крыши.
16:41
Dzaga
Был предположительно на самом дешевом секторе арены ЦСКА - обзор великолепный. Цена 1000 руб, да даже 2500-3000 вполне приемлемая для матча повышенного интереса. Надо ж хоть чуть чуть зарабатывать клубу.
16:36
SSNA7
Gogy_____Интересная инфа. У меня вот совcем другая - и там и там одинаковая (12-15 тр у врача со стажем). Знаю не по наслышке. Поэтому разговоры про 1000 руб для Москвы - недорого считаю необоснованными. Это дорого и для Мск и для СПб и для любого другого города. Сводить семью на футбол - 25% зп отдать врачу в госклинике.
16:23
Kadym
Свинству Бой! ты б сначало на стадион съездило чудовище интернетное,там обзор хороший везде,так как углов там нету по определению,фанат футбола по телевизору ты
15:50
Свинству Бой!
shpasic ////Это места без обзора, так только послушать шум стадиона.
15:16
Gogy
SSNA7 зряплату выше всего в 2 раза. Цены в Питере ненамного ниже московских. А автомобили- дороже...
15:09
shpasic
1000 - это самый угол. более-менее вменяемые места по 2400-2800.
14:56
SSNA7
regly________Подскажите, на сколько зп врача в госклинике Москвы выше зп врача госклиники в условном СПб?
14:56
regjy
1000 руб. для мск дорого??????????????? не смешите меня люди:)))))))))))
14:52
Свинству Бой!
Грабит Гинерок своих болел! Ну тут не до жиру, за дверью уже стоит большая группа кредиторов.
14:42
armi
Дорого??? И правильно делает! Это не даст возможности всякому пьяному быдлу сорвать матч!!!! Во всяком случае снизит вероятность срыва!!!!!
14:37
П_о_в_а_р
На исправление кривой крыши.
14:25