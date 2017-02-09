ЦСКА продает билеты на матч с "Зенитом" от 1000 рублей

ЦСКА начал продажу билетов на матч 18-го тура чемпионата России против "Зенита", сообщает официальный сайт армейцев. Минимальная стоимость билета составит 1000 рублей, максимальная – 25 000 рублей. Встреча пройдет 4 марта в Москве и начнется в 16.30.