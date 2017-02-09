14:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

ЦСКА продает билеты на матч с "Зенитом" от 1000 рублей

0
0
0
13

ЦСКА начал продажу билетов на матч 18-го тура чемпионата России против "Зенита", сообщает официальный сайт армейцев. Минимальная стоимость билета составит 1000 рублей, максимальная – 25 000 рублей. Встреча пройдет 4 марта в Москве и начнется в 16.30.

Дополнительная информация

http://ticket.pfc-cska.com/view-available-zones/10

0
0
0
13
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
Войти, чтобы оставить комментарий

ДжЫмкО

конечно дорого, лучше 4 бутылки водки купить и ну его нафиг этот футбол)

20:36

Андерсен 6111

П_о_в_а_р! 1 тысяча рублей - самое то! В аккурат на пару кирпичей для выравнивания твоей крыши.

16:41

Dzaga

Был предположительно на самом дешевом секторе арены ЦСКА - обзор великолепный. Цена 1000 руб, да даже 2500-3000 вполне приемлемая для матча повышенного интереса. Надо ж хоть чуть чуть зарабатывать клубу.

16:36

SSNA7

Gogy_____Интересная инфа. У меня вот совcем другая - и там и там одинаковая (12-15 тр у врача со стажем). Знаю не по наслышке. Поэтому разговоры про 1000 руб для Москвы - недорого считаю необоснованными. Это дорого и для Мск и для СПб и для любого другого города. Сводить семью на футбол - 25% зп отдать врачу в госклинике.

16:23

Kadym

Свинству Бой! ты б сначало на стадион съездило чудовище интернетное,там обзор хороший везде,так как углов там нету по определению,фанат футбола по телевизору ты

15:50

Свинству Бой!

shpasic ////Это места без обзора, так только послушать шум стадиона.

15:16

Gogy

SSNA7 зряплату выше всего в 2 раза. Цены в Питере ненамного ниже московских. А автомобили- дороже...

15:09

shpasic

1000 - это самый угол. более-менее вменяемые места по 2400-2800.

14:56

SSNA7

regly________Подскажите, на сколько зп врача в госклинике Москвы выше зп врача госклиники в условном СПб?

14:56

regjy

1000 руб. для мск дорого??????????????? не смешите меня люди:)))))))))))

14:52

Свинству Бой!

Грабит Гинерок своих болел! Ну тут не до жиру, за дверью уже стоит большая группа кредиторов.

14:42

armi

Дорого??? И правильно делает! Это не даст возможности всякому пьяному быдлу сорвать матч!!!! Во всяком случае снизит вероятность срыва!!!!!

14:37

П_о_в_а_р

На исправление кривой крыши.

14:25

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ