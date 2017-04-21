ЦСКА повторил сезонный рекорд "Зенита"

Победив в гостях "Уфу", ЦСКА продлил беспроигрышную серию в рамках премьер-лиги России до 12 матчей. Красно-сниие не знают поражений с дерби со "Спартаком", состоявшегося 29 октября 2016 года. Армейцы повторили лучшее достижение текущего чемпионата, установленное на старте сезона "Зенитом". Любопытно, что максимальная серия без поражений уверенно лидирующего "Спартака" составляет семь матчей. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные серии без поражений в чемпионате России-2017

Клуб Туры И В Н М О Зенит 1-12 12 8 4 26-8 28 ЦСКА 13-24 12 7 5 19-4 26 Краснодар 6-15 10 5 5 13-6 20 ЦСКА 1-8 8 5 3 10-3 18

"СЭ" вел трансляцию матча "Уфа" - ЦСКА