ЦСКА покажет программу "По коням!" перед матчем с "Зенитом"

Перед матче 18-го тура чемпионата России против "Зенита" ЦСКА проведет прямой эфире на своем клубном канале, сообщает официальный сайт армейцев. 4 марта в 15.40 по московскому времени в прямой эфир клубного канала из студии с видом на поле "Арены ЦСКА" выйдет программа "По коням!".

Ведущими передачи станут Катерина Кирильчева и бывший игрок ЦСКА, ныне тренер армейской школы Олег Корнаухов.

Гостями студии станут известные болельщики клуба, артисты и медийные персоны. В программе также сюжеты армейской медиагруппы, прямые включения, интерактив с болельщиками.