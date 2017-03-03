ЦСКА покажет программу "По коням!" перед матчем с "Зенитом"

Перед матче 18-го тура чемпионата России против "Зенита" ЦСКА проведет прямой эфире на своем клубном канале, сообщает официальный сайт армейцев. 4 марта в 15.40 по московскому времени в прямой эфир клубного канала из студии с видом на поле "Арены ЦСКА" выйдет программа "По коням!".
Ведущими передачи станут Катерина Кирильчева и бывший игрок ЦСКА, ныне тренер армейской школы Олег Корнаухов.
Гостями студии станут известные болельщики клуба, артисты и медийные персоны. В программе также сюжеты армейской медиагруппы, прямые включения, интерактив с болельщиками.
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Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/pryamoy-efir-iz-studii-s-vidom-na-arenu-cska/
баламошка
"Гостями студии станут известные болельщики клуба, артисты и медийные персоны"./////////////////////////////////////А такие есть у них что ли?
18:21