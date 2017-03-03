18:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

ЦСКА покажет программу "По коням!" перед матчем с "Зенитом"

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Перед матче 18-го тура чемпионата России против "Зенита" ЦСКА проведет прямой эфире на своем клубном канале, сообщает официальный сайт армейцев. 4 марта в 15.40 по московскому времени в прямой эфир клубного канала из студии с видом на поле "Арены ЦСКА" выйдет программа "По коням!".

Ведущими передачи станут Катерина Кирильчева и бывший игрок ЦСКА, ныне тренер армейской школы Олег Корнаухов.

Гостями студии станут известные болельщики клуба, артисты и медийные персоны. В программе также сюжеты армейской медиагруппы, прямые включения, интерактив с болельщиками.

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Как закончится матч 18-го тура премьер-лиги ЦСКА - "Зенит"?
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Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/pryamoy-efir-iz-studii-s-vidom-na-arenu-cska/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

"Гостями студии станут известные болельщики клуба, артисты и медийные персоны"./////////////////////////////////////А такие есть у них что ли?

18:21

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Материалы других СМИ